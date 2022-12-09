Украинский Ощадбанк подал в ЕСПЧ жалобу против России

Украинский Ощадбанк подал жалобу против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.

«Ощадбанк завершил сложную экспертно-юридическую работу и подал жалобу против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека», — сказано в заявлении банка.

В тексте также говорится, что в ходе специальной военной операции на Украине Ощадбанк понес значительные убытки, многие его отделения получили повреждения.

Данный банк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Он является одним из крупнейших украинских госбанков.

Ранее Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, где числилась с 1998 года.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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