Крупнейший в Казахстане банк Halyk Bank в данный момент не обслуживает карты «Мир»

Крупнейший в Казахстане банк Halyk Bank в настоящее время не обслуживает российские карты «Мир», сообщили ТАСС в банке.

«Обслуживание карт в банкоматах также недоступно. Операции по этой платежной системе не проходят ни в терминалах, ни в банкоматах. Кроме того, наш банк не выпускает карты «Мир», — сказали в банке.

Ранее банки Казахстана получили от управления США по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешение на обслуживание операций физлиц по платежным картам российской системы «Мир». Об этом сообщается на сайте Агентства по регулированию финансового рынка Казахстана.

Согласно письму Минфина США, адресованного казахстанским регуляторам, ведомство разрешает использование карт «Мир» физическими лицами, в том числе и из России. При этом отмечается, что операции по этой платежной системе все еще остаются «на особом контроле». Уточняется, что таким образом Минфин хочет пресечь ее использование для обхода антироссийских санкций.