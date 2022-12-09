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Путин заявил о тренде на снижение инфляции в России

Президент Путин отметил очевидную тенденцию к снижению инфляции в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции. Его слова на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке передает ТАСС.

«У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, спад ВВП РФ в 2022 году составит 2,9%, в следующем — 0,9%, и в дальнейшем ситуация будет только улучшаться.

В конце ноября российский лидер говорил, что ждет снижения уровня инфляции в начале 2023 года.

До этого сообщалось, что годовая инфляция в России замедлилась в середине ноября до 12,3%. Пиковых значений с января 2022 года уровень годовой инфляции в России достиг в конце апреля, когда планка поднялась до отметки 17,83%.

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