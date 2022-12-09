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Самое дешевое жилье в Паттайе оценили в 1,6 млн рублей

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Depositphotos

Наиболее дешевое жилье на вторичном рынке недвижимости в городе Паттайя в Таиланде в декабре 2022 года оценили в 1,6 млн руб. (при курсе 1 руб. = 0,55 бат). Об этом написало издание Lenta.ru со ссылкой на сообщение аналитиков портала Thailand-Real.Estate.

За указанную сумму удастся приобрести квартиру площадью 30 кв. м, расположенную на шестом этаже 18-этажного дома 1993 года постройки. Объект находится в шаговой доступности от пляжа Джомтьен.

В 1,63 млн руб. обойдется квартира площадью 27 кв. м, расположенная на пятом этаже 8-этажного комплекса 1993 года постройки. Рядом с домом находится пляж Кози Бич.

Третья недорогая недвижимость — квартира за 1,78 млн руб. площадью 32 кв. м, которая находится на седьмом этаже 7-этажного дома, построенного в 1992 году, близ пляжа Пратамнак.

В первой половине октября в Thailand-Real.Estate рассказали, что спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде стал рекордным по итогам сентября и увеличился до самого высокого уровня за последние четыре года. За первый осенний месяц этот показатель подскочил на 132,3% относительно августа.

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