В Кремле прокомментировали возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Москва и Вашингтон продолжают диалог по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Продолжают работать каналы по общению с американскими переговорщиками, диалог идет, как только даты будут согласованы, мы надеемся, что такой визит состоится», — отметил представитель Кремля, комментируя появившуюся ранее информацию о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Москву.

По словам Пескова, в Кремле считают важным продолжение российско-американского диалога. Он также отметил, что состоялось много встреч «американцев с европейцами и украинцами», однако важно, чтобы и российская сторона «изложила свои взгляды» на урегулирование конфликта на Украине.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Уиткофф и Кушнер планируют в январе отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американские и украинские официальные лица в последние дни высоко оценили значительный прогресс в реализации плана США из 20 пунктов по прекращению боевых действий, заявив, что он выполнен примерно на 90%, хотя остаются ключевые спорные моменты.

