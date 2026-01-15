Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

В Кремле прокомментировали возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Песков: надеемся, что визит Уиткоффа и Кушнера в Москву состоится
Global Look Press

Москва и Вашингтон продолжают диалог по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Продолжают работать каналы по общению с американскими переговорщиками, диалог идет, как только даты будут согласованы, мы надеемся, что такой визит состоится», — отметил представитель Кремля, комментируя появившуюся ранее информацию о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Москву.

По словам Пескова, в Кремле считают важным продолжение российско-американского диалога. Он также отметил, что состоялось много встреч «американцев с европейцами и украинцами», однако важно, чтобы и российская сторона «изложила свои взгляды» на урегулирование конфликта на Украине.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Уиткофф и Кушнер планируют в январе отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американские и украинские официальные лица в последние дни высоко оценили значительный прогресс в реализации плана США из 20 пунктов по прекращению боевых действий, заявив, что он выполнен примерно на 90%, хотя остаются ключевые спорные моменты.

Ранее политолог раскрыл цель визита Уиткоффа и Кушнера в Россию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27627841_rnd_2",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+