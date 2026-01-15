Размер шрифта
Мигрант отправил девочке порно, сопроводив ролик непристойными предложениями

В Приморье мигранта задержали за развращение девочки 
В Приморье 22-летнего мужчину задержали за развращение девочки, не достигшей 14-летнего возраста. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Предварительно, в декабре прошлого года мужчина писал малолетней девочке сообщения непристойного содержания и отправил ребенку порнографический ролик. При этом он был осведомлен о возрасте собеседницы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ — развратные действия. По подозрению в преступлении задержали приезжего, сейчас его допрашивают следователи. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что злоумышленник сопроводил отправленный ребенку ролик предложениями непристойного характера. Подозреваемый является мигрантом.

Ранее мигрант растлевал 12-летних девочек в Архангельске и получил 13 лет колонии.
 
