Россиянка угрожала матери гладильной доской

В Севастополе задержана 42-летняя женщина, подозреваемая в угрозах в адрес своей 74-летней матери, она пробила гладильной доской дверь комнаты, в которую забаррикадировалась пожилая женщина. Об этом сообщает городское управление МВД.

Конфликт, по версии следствия, произошел на почве бытовых разногласий. Пенсионерка была недовольна образом жизни дочери, что привело к ссоре. В ходе нее 42-летняя женщина схватила гладильную доску и начала угрожать, матери удалось спрятаться и забаррикадировалась в одной из комнат.

Подозреваемая пробила доской дверь комнаты, после чего скрылась. Позже потерпевшая обратилась в полицию. Нападавшую задержали, возбуждено уголовное дело.

