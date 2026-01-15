Размер шрифта
Россиянка угрожала матери гладильной доской

В Севастополе женщина пробила дверь гладильной доской, угрожая матери
Виталий Аньков/РИА Новости

В Севастополе задержана 42-летняя женщина, подозреваемая в угрозах в адрес своей 74-летней матери, она пробила гладильной доской дверь комнаты, в которую забаррикадировалась пожилая женщина. Об этом сообщает городское управление МВД.

Конфликт, по версии следствия, произошел на почве бытовых разногласий. Пенсионерка была недовольна образом жизни дочери, что привело к ссоре. В ходе нее 42-летняя женщина схватила гладильную доску и начала угрожать, матери удалось спрятаться и забаррикадировалась в одной из комнат.

Подозреваемая пробила доской дверь комнаты, после чего скрылась. Позже потерпевшая обратилась в полицию. Нападавшую задержали, возбуждено уголовное дело.

До этого на Кубани мужчина поссорился с собутыльником, облил его бензином и поджег. Испугавшись, что раненый не выживет, мужчина вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурант сознался в содеянном.

Ранее россиянин пришел к маленькой дочери и жестоко избил ее мать.

