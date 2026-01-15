Размер шрифта
Главы МИД Латвии и Эстонии обсудили совет Каллас начать пить алкоголь

Браже и Цахкна обсудили, с помощью какого алкоголя последовать совету Каллас
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Reuters

Министры иностранных дел Эстонии и Латвии Маргус Цахкна и Байба Браже обсудили, какие спиртные напитки лучше подходят для того, чтобы последовать совету верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас начать пить. Дипломаты обменялись сообщениями в социальной сети X.

Браже, комментируя новость про рекомендацию Каллас, опубликовал фотографию бутылки джина. Напиток производится на территории Латвии.

«Похоже, мы теперь переходим от старых добрых рижских бальзамов к чему-то более изысканному?» — ответил коллеге Цахкна.

15 января газета Politico сообщила, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в ходе беседы с депутатами Европейского парламента (ЕП) пошутила о необходимости начать пить алкоголь на фоне мировой нестабильности. Комментарий Каллас прозвучал на заседании лидеров фракций ЕП, после того как парламентарии пожелали друг другу счастливого Нового года. Некоторые депутаты обратили внимание, что из-за событий в мире год «не такой уж счастливый». Глава евродипломатии, в свою очередь, отметила, что «с учетом происходящего в мире, возможно, сейчас самое время начать пить».

Ранее в Государственной думе РФ посмеялись над предложением Каллас начать пить алкоголь.

