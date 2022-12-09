Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Число миллиардеров в мире снизилось с 2775 до 2688 человек в 2022 году

close
100%
Alex Gallardo/AP

Количество миллиардеров в мире сократилось с 2775 до 2688 человек в 2022 году относительно 2021 года. Информация об этом содержится в докладе швейцарского банка UBS.

Отмечается, что суммарное состояние миллиардеров снизилось с $13,1 трлн до $12,7 трлн. Состояние 360 человек перестало дотягивать до $1 млрд. При этом в 2022 году в список попали 273 новых миллиардера.

Наибольшее число миллиардеров банк зафиксировал в США — 735. Относительно 2021 года их число увеличилось на 11, а совокупное богатство — на 7%, до $4,701 трлн.

Самое значительное сокращение числа миллиардеров и их активов случилось в России. В марте 2022 года банк насчитал в стране 83 миллиардера против 117 в 2021 году. Их капитал рухнул на 43,5% — с $578,1 млрд до $326,9 млрд.

7 декабря американский предприниматель Илон Маск несколько раз опускался на вторую строчку рейтинга богатейших людей планеты по версии Forbes — и снова возвращался на первую. Миллиардер захватил лидерство в сентябре 2021 года и с тех пор прочно его удерживал. В среду его смог ненадолго обойти владелец LVMH Бернар Арно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть