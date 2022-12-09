Число миллиардеров в мире снизилось с 2775 до 2688 человек в 2022 году

Количество миллиардеров в мире сократилось с 2775 до 2688 человек в 2022 году относительно 2021 года. Информация об этом содержится в докладе швейцарского банка UBS.

Отмечается, что суммарное состояние миллиардеров снизилось с $13,1 трлн до $12,7 трлн. Состояние 360 человек перестало дотягивать до $1 млрд. При этом в 2022 году в список попали 273 новых миллиардера.

Наибольшее число миллиардеров банк зафиксировал в США — 735. Относительно 2021 года их число увеличилось на 11, а совокупное богатство — на 7%, до $4,701 трлн.

Самое значительное сокращение числа миллиардеров и их активов случилось в России. В марте 2022 года банк насчитал в стране 83 миллиардера против 117 в 2021 году. Их капитал рухнул на 43,5% — с $578,1 млрд до $326,9 млрд.

7 декабря американский предприниматель Илон Маск несколько раз опускался на вторую строчку рейтинга богатейших людей планеты по версии Forbes — и снова возвращался на первую. Миллиардер захватил лидерство в сентябре 2021 года и с тех пор прочно его удерживал. В среду его смог ненадолго обойти владелец LVMH Бернар Арно.