Мантуров: запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной

Руководитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов РФ с федеральной, что позволит предприятиям пользоваться всеми мерами господдержки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ведомство выстроило прямое взаимодействие с субъектами, а также были налажены связи с крупнейшими индустриальными партнерами, помогающими возобновить работу местных предприятий.

«Запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной, что даст им возможность использовать все меры поддержки», — заявил Мантуров.

Он подчеркнул, что нужно подготовить индивидуальную программу социально-экономического развития для каждого субъекта. Это необходимо, чтобы обеспечить комплексное восстановление территорий.

Ранее Мантуров заявил, что ситуация в российской автомобильной промышленности стабилизируется.

По его словам, с момента последнего обсуждения проблем отрасли, которое состоялось в июне, на данный момент ситуация в российской автомобильной промышленности стабилизируется.