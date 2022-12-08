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СМИ узнали о намерении ЕС приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов

Politico: Евросоюз намерен приостановить лицензии на вещание «Первого канала» и «России 1»

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Артем Коренюк/РИА «Новости»

В рамках нового пакета санкций Евросоюз намерен приостановить лицензии на трансляцию телеканалов «Россия 1», «РЕН ТВ», «НТВ Мир» и «Первый канал». Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что в одном из документов, находящемся в распоряжении издания, указано, что ряд российских телеканалов столкнется с санкциями. В их числе «НТВ/НТВ Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ» и «Первый канал», лицензии которых будут приостановлены.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что предложения ЕК по новому пакету антироссийских санкций было передано представителям государств-членов Евросоюза.

До этого постоянный представитель Польши при Евросоюзе Анджей Садось заявил, что принятие нового пакета санкций в отношении России ожидается 9 декабря.

Как сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК предлагает добавить в санкционный список еще 200 физических и юридических лиц, в числе которых три российских банка, предприятия военно-промышленного комплекса, члены Государственной думы и Совета Федерации, министры, политические партии и главы регионов.

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