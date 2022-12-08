Минтранс Турции опроверг сообщения о заторах с танкерами у Босфора

Министерство транспорта Турции опровергло информацию о крупных заторах с нефтяными танкерами у пролива Босфор. Об этом информирует ТАСС.

«В настоящее время у Босфора находится не 100 танкеров, как утверждается в ряде зарубежных СМИ, а 15», — сказано в сообщении Главного управления по морским делам Минтранса страны.

В ведомстве пояснили, что 11 из них следуют в страны Евросоюза.

Ранее Bloomberg подсчитало, что пробка из танкеров, образовавшаяся у берегов Турции, удерживает 18 млн баррелей нефти. По информации агентства, около 20 перевозчиков уже несколько дней ждут прохождения через судоходные проливы Босфор и Дарданеллы. Уточняется, что все танкеры, кроме одного, имеют на борту груз из Казахстана.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об обеспокоенности в связи с затором нефтяных танкеров в Босфоре,