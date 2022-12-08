Депутат Аксаков: законопроект о цифровом рубле внесут в Госдуму на следующей неделе

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о цифровом рубле может быть внесен в Госдуму на следующей неделе. Об этом он сказал в эфире телеканала РБК.

«Там никаких противоречий принципиального характера нет, просто редакционные нюансы, которые надо будет прописать, поэтому на следующей неделе 99% законопроект будет внесен », — рассказал Аксаков.

Глава комитета ГД по финансовому рынку также отметил, что законопроект о майнинге уже был внесен в Госдуму, и теперь ожидается соответствующий отзыв от правительства.

В ноябре первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщала, что в пилотном тестировании цифрового рубля участвуют уже 15 банков.

До этого в Госдуме заявили, что в 2023 году в России будет легализована криптовалюта. Однако использовать ее как платежное средство внутри РФ будет нельзя. Анатолий Аксаков также заявлял, что крипту можно будет использовать для оплаты параллельного импорта.