Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат Аксаков: законопроект о цифровом рубле внесут в Госдуму на следующей неделе

close
100%
Depositphotos

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о цифровом рубле может быть внесен в Госдуму на следующей неделе. Об этом он сказал в эфире телеканала РБК.

«Там никаких противоречий принципиального характера нет, просто редакционные нюансы, которые надо будет прописать, поэтому на следующей неделе 99% законопроект будет внесен », — рассказал Аксаков.

Глава комитета ГД по финансовому рынку также отметил, что законопроект о майнинге уже был внесен в Госдуму, и теперь ожидается соответствующий отзыв от правительства.

В ноябре первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщала, что в пилотном тестировании цифрового рубля участвуют уже 15 банков.

До этого в Госдуме заявили, что в 2023 году в России будет легализована криптовалюта. Однако использовать ее как платежное средство внутри РФ будет нельзя. Анатолий Аксаков также заявлял, что крипту можно будет использовать для оплаты параллельного импорта.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть