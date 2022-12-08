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Dir.bg: Европа будет доплачивать Турции за переработанную нефть из России

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Brendan McDermid/Reuters

Россия сможет перенаправлять свою нефть на турецкие заводы, которые с большей наценкой будут перепродавать ее европейским странам. Об этом в интервью порталу Dir.bg заявил председатель Болгарской нефтегазовой ассоциации (БПГА) Живодар Терзиев.

«Больше всех получать выгоду из сложившейся ситуации намерена Турция. Получается, российская нефть и нефть «с юга» (из стран Ближнего Востока, Залива и Африки) будет поступать на турецкие заводы, там же будет формироваться добавленная стоимость — прибыль от производства нефтепродуктов, и платить за это будет Центральная и Восточная Европа», — отметил Терзиев.

По его словам, кроме Турции, свою прибыль увеличит Казахстан и Азербайджан. Они являются традиционными поставщиками нефтепродуктов на европейский рынок, которые были переработаны из российского топлива.

Он добавил, что Россия находит альтернативные пути поставок своих энергоресурсов. При этом последние несколько лет идут множество переговоров по поводу долгосрочных соглашений по поставкам в страны Восточной и Южной Азии. Именно эти рынки имеют неограниченное потребление и возможности.

6 декабря ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что схема закупки странами Ближнего Востока нефти у России с перепродажей своей нефти Евросоюзу легальна. По его словам, в этом случае страны Евросоюза будут покупать нефть дороже, чем у России.

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