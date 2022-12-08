Кабмин Финляндии заявил о предоставлении Украине €4,5 млн на энергетические нужды

Правительство Финляндии сообщило о планах выделить Киеву €4,5 млн для поддержки энергетического сектора. Об этом говорится в пресс-релизе кабмина страны.

«Финляндия выделит 4,5 млн евро на дополнительную поддержку через Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и окружающей среде», — сказано в заявлении.

Отмечается, что Финляндия через данный фонд поддерживает также Азербайджан, Армению, Грузию и Молдавию, выделяя финансирование в размере €400 тыс.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна не сможет в полном объеме принять новую волну украинских беженцев.

Эстонский премьер также отметила, что страна направляет помощь Украине, чтобы помочь жителям восстановить энергетическую инфраструктуру и создать там возможности для жизни.