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В крупных профсоюзах Новой Зеландии заявили, что стране скоро не хватит топлива

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Meng Tao/Global Look Press

В профсоюзах Новой Зеландии заявили, что крупнейшие топливные компании страны BP, Mobil и Z Energy «подвели» Новую Зеландию и не смогли обеспечить рынок необходимыми энергоресурсами. Об этом сообщает портал Stuff.

Согласно заявлению профсоюзов, на которое ссылается портал, правительство игнорирует национальные потребности Новой Зеландии. Профсоюзы пожаловались на то, что их «подвели» компании, ответственные за обеспечение энергетической безопасности.

По данным портала, среди профсоюзов, которые выступили с заявлением, есть такие как «Объединение работников морской отрасли», торговая гильдия Новой Зеландии и ассоциация морских и авиационных инженеров.

Член «Объединения работников морской отрасли» капитан Иэн Маклауд выразил мнение, что импортное топливо с заводов в Северном полушарии будет разлагаться и поэтому на него не стоит рассчитывать.

Ранее Швейцарская ассоциация газовой промышленности заявила о высоком риске нехватки топлива зимой.

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