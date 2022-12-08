Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Программа дальневосточной ипотеки в России продлена до конца 2030 года

Правительство России продлило программу дальневосточной ипотеки до конца 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит ТАСС.

«Правительство продлевает дальневосточную ипотеку до конца 2030 года», — сказал Мишустин, напоминая, что такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

Согласно приведенным Мишустиным данным, за три года действия программы было выдано свыше 55 тысяч кредитов с льготной ставкой 2%. В 2023–2025 годах на реализацию программы предусмотрено порядка 70 млрд рублей.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что Минфин предложил сократить целевой показатель программы «Льготная ипотека» по покупке жилья в новостройках с 960 тыс. до 933 тыс. человек из-за влияния санкций и нестабильности в экономике. При этом общая сумма льготных кредитов не изменилась и составила 3,6 трлн рублей.

В Минфине указали, что для стимулирования таких программ, как «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Льготная ипотека» (если ее продлят), «ИТ-ипотека», можно расширить их применение за счет сделок по покупке жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), что поможет нарастить объемы ввода жилья за счет роста числа застройщиков и покупателей.

В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 56,2 млрд руб. на поддержку льготных ипотечных программ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть