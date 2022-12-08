Программа дальневосточной ипотеки в России продлена до конца 2030 года

Правительство России продлило программу дальневосточной ипотеки до конца 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит ТАСС.

«Правительство продлевает дальневосточную ипотеку до конца 2030 года», — сказал Мишустин, напоминая, что такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

Согласно приведенным Мишустиным данным, за три года действия программы было выдано свыше 55 тысяч кредитов с льготной ставкой 2%. В 2023–2025 годах на реализацию программы предусмотрено порядка 70 млрд рублей.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что Минфин предложил сократить целевой показатель программы «Льготная ипотека» по покупке жилья в новостройках с 960 тыс. до 933 тыс. человек из-за влияния санкций и нестабильности в экономике. При этом общая сумма льготных кредитов не изменилась и составила 3,6 трлн рублей.

В Минфине указали, что для стимулирования таких программ, как «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Льготная ипотека» (если ее продлят), «ИТ-ипотека», можно расширить их применение за счет сделок по покупке жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), что поможет нарастить объемы ввода жилья за счет роста числа застройщиков и покупателей.

В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 56,2 млрд руб. на поддержку льготных ипотечных программ.