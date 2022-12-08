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Ferrero купит американского производителя мороженого Wells Enterprises

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Итальянский производитель шоколада и других кондитерских изделий Ferrero объявил о приобретении крупной компании Wells Enterprises, которая изготавливает мороженное на территории США. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Ferrero.

Условия сделки не разгласили. Ожидается, что процесс покупки завершат в начале 2023 года.

Wells Enterprises создали в 1913 году в Соединенных Штата Америки. Компания выпускает продукцию под марками Blue Bunny и Halo Top. Предприятие производит свыше 200 млн галлонов (почти 1 млрд литров) мороженого в год на заводах в Айове, Нью-Йорке и Неваде. По прогнозам, в 2022 году выручка Wells Enterprises превысит $1,7 млрд.

Ferrero основали в 1946 году в Италии. Сейчас главный офис располагается в Люксембурге. Предприятие производит шоколад и конфеты под брендами Nutella, Kinder Surprise, Kinder Chocolate, Raffaello, Ferrero Rocher. Выручка Ferrero за финансовый год, который завершился 31 августа, составила 12,7 млрд евро ($13,3 млрд).

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» написала, что производитель мороженого БРПИ, по лицензии выпускавший мороженое под маркой Baskin Robbins, проведет ребрендинг — вероятнее всего, из-за лишения прав на бренд.

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