«Ъ»: девелоперы эмигрируют из России в Объединенные Арабские Эмираты

Два крупных российских застройщика — «Пионер» и «Самолет» — рассматривают возможность запуска проектов в Дубае. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение трех источников в отрасли.

По мнению руководителя зарубежных проектов Becar Asset Management Александра Пестрякова, девелоперы решили таким образом расширить географию своего бизнеса для выживания и продолжения за рубежом. «Московский рынок недвижимости сейчас лихорадит», — добавила гендиректор Kalinka Екатерина Румянцева.

По данным Dataflat.ru, с января по ноябрь в московских и подмосковных новостройках продали 5,8 млн кв. м квартир и апартаментов, что на 24% меньше относительно аналогичного периода 2021 года. Общая выручка у столичных застройщиков сократилась за тот же период на 11%, до 1,47 трлн руб.

В то же время на рынке Дубая спрос растет. По подсчетам Kalinka, за первые 11 месяцев года в эмирате суммарно заключили 87,7 тыс. сделок с жилой недвижимостью, что уже на 44% превышает показатели за весь 2021 год.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» написала, что средние цены на новостройки в России стали снижаться из-за того, что как минимум больше половины предложений продаются со скидкой в 10%.