Финансист посоветовал, как распорядиться деньгами до Нового года

Финансист Лазарь Бадалов в беседе с агентством «Прайм» порекомендовал, как распорядиться деньгами до Нового года.

Он отметил, что можно приобрести запланированные на следующий год покупки или частичности погасить долги по кредитам. Эти решения, по мнению Бадалова, позволят сэкономить деньги из будущих зарплат.

Эксперт подчеркнул, что планы должны быть реалистичными, чтобы средства не были потрачены зря. «В начале года из-за паники многие скупали абсолютно ненужные товары, а обещанный дефицит так и не наступил», — указал Бадалов.

Также, по его словам, если есть возможность, то лучше положить деньги на депозит. Инвестиции в условиях непредсказуемости на рынках лучше оставить специалистам, резюмировал финансист.

Ранее кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев заявил, что для инвестиций лучше выбирать ценные бумаги корпораций — лидеров отраслей, имеющих господдержку.