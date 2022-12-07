В Atomico сообщили, что технологические компании Европы подешевели на $400 млрд

Технологические компании Европы подешевели в 2022 году более чем на $400 млрд. Об этом говорится в докладе аналитиков венчурной компании Atomico.

Отмечается, что суммарная рыночная и оценочная стоимость этих европейских организаций снизилась с $3,1 трлн до $2,7 трлн. Эксперты объяснили сокращение стоимости компаний, в том числе рекордной инфляцией, ростом процентных ставок, геополитической нестабильностью и ситуацией на Украине.

«Это самая сложная макроэкономическая ситуация со времен мирового финансового кризиса», — подчеркнул партнер Atomico Том Вемайер.

Осенью инвесторы вкладывали в технологические стартапы всего по $3-5 млрд в месяц, из-за этого объем инвестиций в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года снизился относительно 2021 года более чем на 40%.

На прошлой неделе агентство РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) подсчитало, что совокупное состояние богатейших миллиардеров России сократилось с начала текущего года на $75,1 млрд.