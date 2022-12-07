Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Atomico сообщили, что технологические компании Европы подешевели на $400 млрд

close
100%
Virginia Mayo/AP

Технологические компании Европы подешевели в 2022 году более чем на $400 млрд. Об этом говорится в докладе аналитиков венчурной компании Atomico.

Отмечается, что суммарная рыночная и оценочная стоимость этих европейских организаций снизилась с $3,1 трлн до $2,7 трлн. Эксперты объяснили сокращение стоимости компаний, в том числе рекордной инфляцией, ростом процентных ставок, геополитической нестабильностью и ситуацией на Украине.

«Это самая сложная макроэкономическая ситуация со времен мирового финансового кризиса», — подчеркнул партнер Atomico Том Вемайер.

Осенью инвесторы вкладывали в технологические стартапы всего по $3-5 млрд в месяц, из-за этого объем инвестиций в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года снизился относительно 2021 года более чем на 40%.

На прошлой неделе агентство РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) подсчитало, что совокупное состояние богатейших миллиардеров России сократилось с начала текущего года на $75,1 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть