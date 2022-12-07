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Минторг США добавил в свой черный список 24 иностранные организации, в том числе из РФ

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Liu Jie/Global Look Press

Минторг США добавил в свой черный список 24 иностранные компании и организации, из которых 10 юридических лиц базируются в России, передает ТАСС.

В список были внесены российский производитель компьютерного оборудования Kraftway и производитель микросхем АО «ПКК Миландр».

Ранее министерство торговли США продлило действие указа о временном отзыве экспортных привилегий у авиакомпании «Россия» на полгода. Об этом говорится в документе, опубликованном в федеральном реестре официальных документов американского правительства.

Также сообщалось, что Министерство торговли США временно отозвало экспортные привилегии у российских авиакомпаний «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Nordwind Airlines, «Азур эйр», «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «ЮТэйр».

Заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевез заявлял, что к 2025 году Россия из-за санкций прекратит эксплуатацию от половины до двух третей самолетов, задействованных в коммерческой сфере. В американской администрации считают, что их детали будут использовать для обслуживания других воздушных судов.

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