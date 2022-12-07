В МИД России заявили об обеспокоенности в связи с затором нефтетанкеров в Босфоре

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об обеспокоенности в связи с затором нефтяных танкеров в Босфоре, сообщает РИА Новости.

«Эта ситуация нам известна. Конечно, она вызывает у нас тревогу с точки зрения интересов наших операторов. Эта проблема обсуждается по линии транспортных, страховых компаний. Ведь страхуют страховые компании, а не государство», — заявил Грушко.

Он добавил, что если проблема не будет решена, то будет необходимо подключить государственный уровень взаимодействия.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что пробка из танкеров у берегов Турции задерживает 18 млн баррелей нефти.

В том числе российские нефтяные танкеры застряли в пробке в Босфоре после введения в работу «потолка цен» на российскую нефть — Турция требует предоставить новые данные о страховании груза. В соответствии с санкциями Евросоюза, которые вступили в силу 5 декабря, танкерам, загружающим российскую нефть, запрещено получать доступ к западной морской страховке, если только нефть не продается по предельной цене в 60$ за баррель.