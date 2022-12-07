Сеть ресторанов «Вкусно – и точка» запустит доставку по всей России в течение 2023 года

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» собирается запустить доставку с помощью сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery club из всех российских предприятий в течение 2023 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Вкусно – и точка». Ранее в компании заявили, что с 7 декабря запускается доставка 150 позиций из меню ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге.

«Компания «Вкусно - и точка» планирует перезапустить доставку из всех предприятий сети, из которых она была доступна ранее, в течение 2023 года», — рассказали представители пресс-службы «Вкусно—и точка».

В компании уточнили, что число позиций в меню доставки будет обновляться по мере появления новинок в меню ресторанов.

«Что касается количества позиций в меню доставки, то мы на регулярной основе представляем новинки для посетителей сети и по мере возможности предлагаем их в доставке в том числе», — сказали в пресс-службе.

Ранее в компании отмечали, что доставка из всех точек по России может заработать до конца зимы. Сейчас в России работает более 500 ресторанов «Вкусно – и точка».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», с сегодняшнего дня «Вкусно – и точка» запустила доставку из 28 точек сети в Москве и 27 в Санкт-Петербурге. Доставка из всех ресторанов Москвы должна заработать до конца зимы, из всех точек Петербурга – к середине декабря. Кроме того, «Вкусно—и точка» с 7 декабря запустила доставку в Воронеже, Туле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе, Перми, Красноярске. Всего к этому времени доставка из сети «Вкусно — и точка» через сервисы «Яндекс Еда» и Delivery Club работает в 47 российских городах.