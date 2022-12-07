Песков заявил, что реакция РФ на потолок цен на нефть будет после анализа ситуации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Москвы на введенный со стороны Запада потолок цен на нефть РФ будет оформлена в виде документа, когда проанализируют ситуацию. Об этом представитель Кремля рассказал во время брифинга.

По словам Пескова, в настоящий момент идет анализ ситуации.

«После принятия решения относительно потолка цен проходит соответствующая работа и согласование», — подчеркнул Песков.

Других подробностей Песков пока не привел.

Ранее стало известно о решении о введении потолка цен на транспортируемую морским путем российскую нефть на уровне $60 за баррель, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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