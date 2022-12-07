Bloomberg: объемы поставок российского угля увеличились после ослабления санкций Евросоюза

Объемы поставок угля из России, транспортируемого морским путем, в октябре приблизились к рекордным июньским значениям и достигли почти 16,6 млн тонн. Это произошло после того, как Евросоюз (ЕС) ослабил санкции против российского угля в сентябре 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

По информации агентства, в первый месяц осени власти ЕС разрешили европейским компаниям осуществлять доставку, финансирование и страхование российского угля. Однако эти меры коснулись только объемов сырья, доставляемого из России в страны, не входящие в состав ЕС. В то же время действие эмбарго на импорт угля в европейские страны по-прежнему остается в силе — данная мера вступила в силу 10 августа.

«Поставки российского угля в октябре составили почти 16,6 млн тонн — чуть ниже уровня июня, который был самым высоким как минимум с 2017 года. С тех пор экспорт немного снизился в соответствии с обычной сезонной волатильностью», — говорится в материале.

При этом география поставок российского угля за последнее время претерпела существенные изменения. Турция и Китай стали одними из основных торговых партнеров Москвы в данной отрасли, заявил аналитик Kpler Виктор Катона.

«С начала года направления поставок угля изменились: Турция является одним из ключевых факторов успеха России, в то время как Китай также внес свой вклад», — заключил Катона.

5 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте поставок угля, нефти и газа в Китай. По его словам, Москва и Пекин продолжат выполнять контрактные обязательства и наращивать двусторонние связи в этих областях.