Экономист оценил девятый пакет санкций Евросоюза против России

Девятый пакет санкций Евросоюза, включающий запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность, не окажет серьезного влияния на экономику России. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он отметил, что природные ресурсы остаются серьезным компонентом во внешнеторговых сделках РФ, но уже давно не являются основополагающим.

«Мы видим, что никакие санкции, которые ранее вводились по отношению к нашей экономике в виде вот этих запретов, теперь введения потолка цен, каких-то финансовых ограничений, никакого воздействия на нашу экономику не возымели. Соответственно, и вот эти вот санкции, которые относятся к горнодобывающей отрасли, которая отнюдь не ведущая в нашем внешнеэкономическом балансе, на нашу внешнюю экономику вот в целом серьезного влияния не окажут», — сказал Беляев.

При этом он согласился, что горнодобывающей отрасли работать будет труднее. Однако, по его словам, серьезного ущерба остальной экономике нанесено не будет.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложит включить запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, а также запрет на транзакции еще с тремя российскими банками в рамках девятого пакета санкций ЕС.