Замглавы МИД РФ Грушко: страны Запада «пилят сук, на котором сидят»

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что случае принятия девятого пакета санкций Москва ответит встречными ограничительными мерами. Об этом сообщает РИА Новости.

Грушко подчеркнул, что российские власти будут рассматривать ограничительные меры в случае, если это будет в их интересах.

»Евросоюз и другие страны Запада уже перешли черту рационального поведения, и большинство этих санкций, хотя они объявляются как направленные против России, на самом деле начинают затрагивать фундаментальные интересы самих европейцев. Они пилят сук, на котором сидят», — пояснил дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ говорил, что Финляндия и Швеция, вступив в НАТО, могут ухудшить военную безопасность альянса. После вступления в НАТО эти страны войдут в единую оборонную систему и станут частью оборонного планирования объединения.

Грушко также отметил, что Финляндия и Швеция из символов военного неприсоединения превращаются в «натовскую периферию».