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Нацбанк Киргизии продал $60 млн для поддержания курса валюты республики

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GTW/Global Look Press

Национальный банк Киргизии произвел интервенцию на валютном рынке страны. Страна продала почти 60 млн долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте главного финансового регулятора республики, пишет ТАСС.

«Всего было продано 59,5 млн долларов», — говорится на сайте регулятора.

Национальный банк Киргизии придерживается следующей политики, в случае существенного роста курса доллара в стране он продает на местном рынке американскую валюту для поддержания киргизского сома. В обратной ситуации доллары покупаются.

За год продажи осуществлялись семь раз — было реализовано 330 млн долларов.

Также семь раз валюта приобреталась. Всего за год купили 190 млн долларов.

Сейчас в Киргизии один доллар торгуется в районе 84,5-85,5 сомов.

Ранее сообщалось, что можно изменить законодательство, чтобы сделать пребывание за границей лиц, которые покинули Россию после начала частичной мобилизации, «менее комфортным», заявил член Совета Федерации, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас. По его мнению, ограничения должны коснуться сотрудников «чувствительных сфер экономики» — трансферной безопасности и госсектора. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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