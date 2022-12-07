Нацбанк Киргизии продал $60 млн для поддержания курса валюты республики

Национальный банк Киргизии произвел интервенцию на валютном рынке страны. Страна продала почти 60 млн долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте главного финансового регулятора республики, пишет ТАСС.

«Всего было продано 59,5 млн долларов», — говорится на сайте регулятора.

Национальный банк Киргизии придерживается следующей политики, в случае существенного роста курса доллара в стране он продает на местном рынке американскую валюту для поддержания киргизского сома. В обратной ситуации доллары покупаются.

За год продажи осуществлялись семь раз — было реализовано 330 млн долларов.

Также семь раз валюта приобреталась. Всего за год купили 190 млн долларов.

Сейчас в Киргизии один доллар торгуется в районе 84,5-85,5 сомов.

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