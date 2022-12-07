Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

«Ведомости»: в России обсуждаются три варианта ответа на потолок цен на нефть

«Ведомости»: власти подготовили три варианта ответа на потолок цен на нефть из России

close
100%
Depositphotos

Российские власти рассматривают три варианта ответа на введение странами G7 и Австралии потолка цен на импорт нефти из России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Первый вариант — полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали ограничение. В том числе, если они приобретают сырье через посредников.

Второй вариант предполагает запрет на экспорт по контрактам, в которых включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какое государство импортирует нефть.

Третий вариант — введение так называемой индикативной цены: определение максимального дисконта нефти Urals к сорту Brent. При увеличении дисконта продажа будет запрещена.

Источник газеты отмечает, что ни один из вариантов пока не принят и возможны альтернативы.

Официальный представитель Кремля, Минфин и Минэнерго не ответили «Ведомостям». Кроме того, издание направило запросы в крупные российские нефтяные компании.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отметил, что из-за установления потолка цен на нефть Запад «должен быть готов ко всему».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть