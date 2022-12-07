«Ведомости»: в России обсуждаются три варианта ответа на потолок цен на нефть

Российские власти рассматривают три варианта ответа на введение странами G7 и Австралии потолка цен на импорт нефти из России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Первый вариант — полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали ограничение. В том числе, если они приобретают сырье через посредников.

Второй вариант предполагает запрет на экспорт по контрактам, в которых включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какое государство импортирует нефть.

Третий вариант — введение так называемой индикативной цены: определение максимального дисконта нефти Urals к сорту Brent. При увеличении дисконта продажа будет запрещена.

Источник газеты отмечает, что ни один из вариантов пока не принят и возможны альтернативы.

Официальный представитель Кремля, Минфин и Минэнерго не ответили «Ведомостям». Кроме того, издание направило запросы в крупные российские нефтяные компании.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отметил, что из-за установления потолка цен на нефть Запад «должен быть готов ко всему».