Bloomberg: пробка из танкеров у берегов Турции задерживает 18 млн баррелей нефти

Пробка из танкеров, образовавшаяся у берегов Турции, удерживает 18 млн баррелей нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, около 20 перевозчиков уже несколько дней ждут прохождения через судоходные проливы Босфор и Дарданеллы. Уточняется, что все танкеры, кроме одного, имеют на борту груз из Казахстана.

Ранее сообщалось, что российские нефтяные танкеры застряли в пробке в Босфоре после введения в работу «потолка цен» на российскую нефть — Турция требует предоставить новые данные о страховании груза.

Уточнялось, что перед проливом со стороны Черного моря стоят суда «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», «Леди Мария», «Леди Ария», Caminero и Roschem 2.

В соответствии с санкциями Евросоюза, которые вступили в силу 5 декабря, танкерам, загружающим российскую нефть, запрещено получать доступ к западной морской страховке, если только нефть не продается по предельной цене в 60$ за баррель.