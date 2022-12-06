Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Bloomberg: пробка из танкеров у берегов Турции задерживает 18 млн баррелей нефти

close
100%
Tatiana Meel/Reuters

Пробка из танкеров, образовавшаяся у берегов Турции, удерживает 18 млн баррелей нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, около 20 перевозчиков уже несколько дней ждут прохождения через судоходные проливы Босфор и Дарданеллы. Уточняется, что все танкеры, кроме одного, имеют на борту груз из Казахстана.

Ранее сообщалось, что российские нефтяные танкеры застряли в пробке в Босфоре после введения в работу «потолка цен» на российскую нефть — Турция требует предоставить новые данные о страховании груза.

Уточнялось, что перед проливом со стороны Черного моря стоят суда «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», «Леди Мария», «Леди Ария», Caminero и Roschem 2.

В соответствии с санкциями Евросоюза, которые вступили в силу 5 декабря, танкерам, загружающим российскую нефть, запрещено получать доступ к западной морской страховке, если только нефть не продается по предельной цене в 60$ за баррель.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть