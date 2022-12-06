Yle: Финляндия на 60% увеличила импорт никеля из России

Импорт российского никеля в Финляндию вырос в 2022 году на 60% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил телеканал Yle со ссылкой на статистику финской таможни.

Согласно опубликованным данным, каждый месяц Финляндия закупает у России никель на сумму более €160 млн. Отмечается, что сейчас на этот металл приходится две трети всего импорта в республику из России.

По информации телеканала, дочерняя компания «Норильского никеля» в Финляндии Nornickel Harjavalta продолжает работу в полном объеме. По словам генерального директора предприятия Йони Палоярви, на заводе в городе Харьявалта работают не менее 500 человек.

Уточняется также, что транспортировкой никеля из РФ в Суоми занимается эстонская фирма Operail AS, так как финская железнодорожная компания VR Group планирует прекратить грузовые перевозки в Россию до конца 2022 года.

Ранее РИА Новости публиковало результаты анализа на основе данных национальных статистических ведомств стран Евросоюза, согласно которым Франция в августе 2022 года увеличила объем импорта российских товаров на 25% в месячном выражении, до €1,1 млрд.