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Минфин Литвы назвал аморальным отказ Венгрии от помощи ЕС на восстановление Украины

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Sergei Chuzavkov/AP

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что Вильнюс считает отказ Будапешта присоединиться к коллективной финансовой помощи Евросоюза на восстановление Украины аморальным. Об этом сообщает пресс-служба Минфина балтийской республики, передает ТАСС.

«В какой-то мере аморально со стороны Венгрии блокировать помощь Украине и увязывать это с вопросами другого уровня», — сказала она.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна готова оказать Украине помощь на основании двусторонних соглашений, однако против общеевропейского кредита.

Позднее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто говорил, что страна не примет участие в инициативе Евросоюза о предоставлении Украине в 2023 году странами ЕС солидарного кредита на сумму €18 млрд, но намерена оказать помощь в восстановлении украинской экономики на двусторонней основе.

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