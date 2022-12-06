Чавушоглу: Турция работает над беспрепятственным выходом агропродукции из России на рынки

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для благополучного действия зерновой сделки необходим беспрепятственный выход агропродукции из России на рынки. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с румынским коллегой, передает РИА Новости.

«Чтобы зерновая сделка протекала без препятствий, необходим беспрепятственный выход российской агропродукции, в частности зерна и удобрения на рынки. Это часть сделки. Первая партия удобрений вышла через Нидерланды. Мы работаем над этим, ведутся переговоры с Эстонией, Литвой», — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что Евросоюз также поддерживает усилия турецкой стороны, «это в общих интересах», отметил министр.

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что в ведомстве не видят существенных сдвигов по выполнению части зерновой сделки, касающейся доставки российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. По словам дипломата, контакты с ООН по вопросу экспорта сельхозпродукции идут постоянно и Россия добивается, чтобы организация выполняла свои обязательства.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс предлагал продлить соглашение о провозе зерна с Украины и расширить поставки российских удобрений на мировые рынки.