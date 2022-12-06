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Чавушоглу: Турция работает над беспрепятственным выходом агропродукции из России на рынки

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Umit Bektas/Reuters

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для благополучного действия зерновой сделки необходим беспрепятственный выход агропродукции из России на рынки. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с румынским коллегой, передает РИА Новости.

«Чтобы зерновая сделка протекала без препятствий, необходим беспрепятственный выход российской агропродукции, в частности зерна и удобрения на рынки. Это часть сделки. Первая партия удобрений вышла через Нидерланды. Мы работаем над этим, ведутся переговоры с Эстонией, Литвой», — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что Евросоюз также поддерживает усилия турецкой стороны, «это в общих интересах», отметил министр.

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что в ведомстве не видят существенных сдвигов по выполнению части зерновой сделки, касающейся доставки российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. По словам дипломата, контакты с ООН по вопросу экспорта сельхозпродукции идут постоянно и Россия добивается, чтобы организация выполняла свои обязательства.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс предлагал продлить соглашение о провозе зерна с Украины и расширить поставки российских удобрений на мировые рынки.

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