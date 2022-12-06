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Рябков: с введением потолка цен на нефть фрагментация мирового рынка будет реальностью

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что введенный на российскую нефть потолок цен в будущем станет реальностью. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, несмотря на ограничения против нефти РФ, будут по-прежнему находиться покупатели.

«То, что покупатели нашей продукции найдутся, у меня сомнений нет», — пояснил Рябков.

Как подчеркнул российский дипломат, из-за подобных ограничений только «нарушаются азы функционирования мирового хозяйства».

«Я думаю, что настал момент, когда его фрагментация по многим направлениям станет реальностью», — резюмировал сотрудник дипведомства.

3 декабря страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Также в Белом доме США заявили, что не удивлены реакцией России на установление потолка цен на нефть.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков информировал, что Россия не признает потолок цен на нефть и готовит ответные меры.

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