Новак заявил, что введение потолка цен на российскую нефть повлияет на компании

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что потолок цен на российскую нефть повлияют на компании в РФ, однако энергоноситель будет востребован на рынке. Его слова передает ТАСС.

«Такое вмешательство в рыночные инструменты, безусловно, влияет на работу наших компаний, на реализацию продукции на экспортные рынки. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что российская нефть востребована на мировых рынках и найдет покупателей», — заявил Новак.

Новак отметил, что РФ является крупнейшим поставщиком нефти на мировые энергетические рынки, и ценовой потолок на российский энергоноситель приведет лишь к росту его цены.

По словам вице-премьера, Россия меняет логистические цепочки поставок нефти, однако не видит в этом трагедии.

Ранее вице-премьер РФ заявил, что России потребуется отдельно разбираться с поставками Японии нефти проектов на Сахалине из-за поддержки страны ограничения цен.

5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Теперь ЕС официально перестал импортировать российскую нефть морским путем. Кроме того, с 5 декабря ЕС, страны G7 и Австралия не будут перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель.