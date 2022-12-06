Российские нефтяные танкеры застряли в «пробке» в Босфоре

Российские нефтяные танкеры застряли в пробке других танкеров в Босфоре после введения в работу «потолка цен» на российскую нефть — Турция требует предоставить новые данные о страховании груза, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Marinetraffic.

В частности, перед проливом застряли суда «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», «Леди Мария», «Леди Ария», Caminero, Roschem 2 — они стоят на якоре со стороны Черного моря.

Еще два российских танкера — «Механик Ерохин» и «Река Волга» — в данный момент направляются к Босфору со стороны Дарданелльского пролива.

Большинство танкеров, застрявших в пробке в Босфорском проливе — не менее 80% — турецкие суда.

Ранее газета Financial Times сообщила о том, что у берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после введения потолка цен на российскую нефть.

В соответствии с санкциями ЕС, которые вступили в силу 5 декабря, танкерам, загружающим российскую нефть, запрещено получать доступ к западной морской страховке, если только нефть не продается по предельной цене в 60$ за баррель.