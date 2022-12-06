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Минфин захотел освободить подсанкционные компании от налога на прибыль с доходов от продажи акций

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Владимир Баранов/РИА Новости

Министерство финансов (Минфин) разработало поправки в Налоговый кодекс, которые должны позволить компаниям, попавшим под действие международных антироссийских санкций, не учитывать в налоговой базе в 2022 году доходы от продажи акций (долей) в уставном капитале других организаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством законопроект.

При этом инициативу Минфина уже поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Это произошло 5 декабря.

«Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые позволят компаниям, находящимся под санкциями, не учитывать в налоговой базе в 2022 году доходы от продажи акций (долей) в уставном капитале других организаций. Документ одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности 5 декабря», — говорится в материале.

Эта мера должна помочь снизить налоговую нагрузку на российские компании, против которых западные страны ввели ограничительные санкции. До недавнего времени такие фирмы были вынуждены продавать акции дочерних предприятий, чтобы защитить их от действия «правила 50%». Согласно его условиям, компаниям признается подсанкционной, если более половины ее активов (ценных бумаг) принадлежит физическому или юридическому лицу, попавшему под ограничительные меры западных стран, уточняется в статье.

26 ноября Минфин предложил компаниям из России еще полгода не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Ведомство захотело продлить действующую норму до 1 июля 2023 года. Намерение Минфина обусловлено опасениями касательно ввода санкций против российских фирм.

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