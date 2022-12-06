РИА Новости: Франция в августе увеличила импорт товаров из России на 25%

Франция в августе увеличила объем импорта российских товаров на 25% в месячном выражении, до €1,1 млрд. Об этом сообщается в анализе РИА Новости на основе данных национальных статистических ведомств стран Евросоюза.

Отмечается, что рост был зафиксирован впервые с февраля, когда данный показатель был на уровне €1,8 млрд, после чего Франция уменьшала траты на товары из РФ.

Согласно анализу, к концу лета сильнее всех нарастила импорт в месячном выражении Португалия — в 9,4 раза, до €79 млрд. Кроме того, зафиксирован рост закупок товаров из России у Латвии (44%), Австрии (27%), Испании (27%), Греции (15%) и Словакии (6%).

При этом, как показало исследование, ряд стран Европы сократили объемы ввоза продукции РФ. В их числе Словения (-60%) и Ирландия (-63%).

Ранее сообщалось, что импорт различных товаров из России в Грецию в сентябре оказался на уровне €1,102 млрд, поднявшись на 265,1% по сравнению с сентябрем прошлого года.