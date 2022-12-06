Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

РИА Новости: Франция в августе увеличила импорт товаров из России на 25%

close
100%
Depositphotos

Франция в августе увеличила объем импорта российских товаров на 25% в месячном выражении, до €1,1 млрд. Об этом сообщается в анализе РИА Новости на основе данных национальных статистических ведомств стран Евросоюза.

Отмечается, что рост был зафиксирован впервые с февраля, когда данный показатель был на уровне €1,8 млрд, после чего Франция уменьшала траты на товары из РФ.

Согласно анализу, к концу лета сильнее всех нарастила импорт в месячном выражении Португалия — в 9,4 раза, до €79 млрд. Кроме того, зафиксирован рост закупок товаров из России у Латвии (44%), Австрии (27%), Испании (27%), Греции (15%) и Словакии (6%).

При этом, как показало исследование, ряд стран Европы сократили объемы ввоза продукции РФ. В их числе Словения (-60%) и Ирландия (-63%).

Ранее сообщалось, что импорт различных товаров из России в Грецию в сентябре оказался на уровне €1,102 млрд, поднявшись на 265,1% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть