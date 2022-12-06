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Конгрессвумен Грин призвала к аудиту финансовой помощи Украине

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Global Look Press

Член конгресса США Марджори Тейлор Грин в Twitter призвала к проведению аудита средств, которые выделяет Вашингтон в качестве помощи Киеву.

«Американский народ имеет право знать, на что тратится каждый цент, потому что именно американцы трудились для того, чтобы заработать эти деньги», — написала она.

Грин также подчеркнула важность прозрачности в данном вопросе для избирателей.

Ранее Грин обвинила американские власти в отмывании денег через предоставление поддержки другим странам.

Она задалась вопросом, на протяжении скольких лет деньги граждан США отправлялись с другие государства по всему миру в виде финансовой помощи и отметила, что внесла на рассмотрение в конгресс проект резолюции о проведении аудита выделяемых Украине средств, чтобы установить контроль за выделяемой помощью.

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