Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Россиян предупредили о мошенничестве с заявлением на кредит с поддельной подписью

Юрист Соловьев: мошенники стали присылать заявления на кредит с поддельной подписью

close
100%
Unsplash

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, связанную со «службой безопасности банка». Об этом агентству «ПРАЙМ» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, новая схема буквально «отключает» критическое мышление даже у самых искушенных и бдительных граждан.

Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками банка, они сообщают об оформлении кредита на имя жертвы. Собеседнику пересылают изображение заполненного заявления с его персональными данными и поддельной подписью.

Чтобы отказаться от ненужного кредита, клиенты действуют по инструкциям аферистов, переводят накопленные средства якобы на «безопасный» счет.

Юрист подчеркнул, что банковские сотрудники и правоохранители никогда не присылают подобных документов. Такие схемы уже действуют в центральных регионах России, Поволжье, ДФО и Сибири.

Ранее «Лаборатория Касперского» раскрыла главные цифровые суеверия россиян. Наиболее популярным цифровым суеверием среди россиян стал тезис о том, что незнакомым людям нельзя говорить по телефону «Да» или «Нет». В него верят 75% респондентов — об этом говорится в результатах опроса «Лаборатории Касперского», поступившего в «Газету.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть