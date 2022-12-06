Россиян предупредили о мошенничестве с заявлением на кредит с поддельной подписью

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, связанную со «службой безопасности банка». Об этом агентству «ПРАЙМ» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, новая схема буквально «отключает» критическое мышление даже у самых искушенных и бдительных граждан.

Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками банка, они сообщают об оформлении кредита на имя жертвы. Собеседнику пересылают изображение заполненного заявления с его персональными данными и поддельной подписью.

Чтобы отказаться от ненужного кредита, клиенты действуют по инструкциям аферистов, переводят накопленные средства якобы на «безопасный» счет.

Юрист подчеркнул, что банковские сотрудники и правоохранители никогда не присылают подобных документов. Такие схемы уже действуют в центральных регионах России, Поволжье, ДФО и Сибири.

Ранее «Лаборатория Касперского» раскрыла главные цифровые суеверия россиян. Наиболее популярным цифровым суеверием среди россиян стал тезис о том, что незнакомым людям нельзя говорить по телефону «Да» или «Нет». В него верят 75% респондентов — об этом говорится в результатах опроса «Лаборатории Касперского», поступившего в «Газету.Ru».