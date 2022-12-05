Атлантический совет: США и ЕС смогли найти только треть из замороженных резервов РФ

Соединенные Штаты и Евросоюз не смогли в полной мере реализовать планы по аресту золотовалютных резервов Банка России, им удалось конфисковать $80-100 из $300 млрд. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Eesti Paevaleht.

Замглавы подведомственного НАТО центра геоэкономики Атлантического совета (признан в России нежелательной организацией) Чарльз Личфилд рассказал, что западные страны не знают, где находятся остальные заблокированные резервы.

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева ранее заявила, что Банк России располагает достаточным объемом международные резервов на случай различных рисков и пока регулятор не видит необходимости в их наращивании.

На прошлой неделе пресс-служба регулятора сообщила, что Россия по итогам первых девяти месяцев 2022 года поднялась на четвертое место по объему золотовалютных резервов среди крупнейших мировых экономик. Россия владеет (с учетом замороженных западными странами активов) $540 млрд долларов. До этого на четвертом месте рейтинга обладателей наибольших золотовалютных резервов находилась Индия. Сейчас в распоряжении Нью-Дели $532 млрд.