«Метриум»: число многокомнатных квартир в новостройках Москвы сократилось за год на 7%

В московских новостройках за год количество предлагаемых квартир и апартаментов с четырьмя и более комнатами уменьшилось на 7%. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков агентства недвижимости «Метриум».

По данным компании, в ноябре 2022 года застройщики столицы предлагали 1,6 тыс. таких лотов, тогда как в ноябре 2021 года их было более 1,7 тыс.

В компании отметили, что наиболее заметное сокращение количества квартир и апартаментов с четырьмя и более комнатами в продаже зафиксировали в проектах новостроек бизнес-класса — за год на 20%, до 625.

В новостройках массового сегмента объем предложения сократился на 19%, до 117 объектов. В новых квартирах и апартаментах премиум-класса снижение составило 14%, до 324 лотов.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что средние цены на новостройки в России стали снижаться из-за того, что как минимум больше половины предложений продаются со скидкой в 10%.

На прошлой неделе издание РБК со ссылкой на экспертов «ЦИАН.Аналитики» написало, что Омск, Новосибирск и Волгоград обогнали Москву по темпу роста числа новостроек.