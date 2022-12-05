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Белый дом не верит в долгосрочное воздействие потолка стоимости нефти РФ на мировые цены

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Charlie Riedel/AP

Соединенные Штаты не считают, что ограничение стоимости российской нефти окажет долгосрочное влияние на мировые цены на топливо. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, слова которого приводит ТАСС.

«Мы твердо верим, что это ограничение цен зафиксирует скидку на российскую нефть», — подчеркнул Кирби на брифинге, добавляя, что «мы не считаем, что это окажет какое-либо влияние на мировые цены на нефть в долгосрочной перспективе».

5 декабря вступило в силу решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти.

В Кремле отказались принимать решение западных стран. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ответное решение по введению в ЕС потолка цен на нефть готовится.

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