Белый дом не верит в долгосрочное воздействие потолка стоимости нефти РФ на мировые цены

Соединенные Штаты не считают, что ограничение стоимости российской нефти окажет долгосрочное влияние на мировые цены на топливо. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, слова которого приводит ТАСС.

«Мы твердо верим, что это ограничение цен зафиксирует скидку на российскую нефть», — подчеркнул Кирби на брифинге, добавляя, что «мы не считаем, что это окажет какое-либо влияние на мировые цены на нефть в долгосрочной перспективе».

5 декабря вступило в силу решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти.

В Кремле отказались принимать решение западных стран. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ответное решение по введению в ЕС потолка цен на нефть готовится.