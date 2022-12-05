Путин установил в России новый прожиточный минимум на 2023-2024 годы

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который приостанавливает действие закона о прожиточном минимуме и устанавливает новый на 2023 год, исходя из прогнозируемой границы бедности. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

В следующем году размер прожиточного минимума составит 14375 рублей.

Законом предлагается приостановить действующие нормы ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» в целях установления величины прожиточного минимума на 2023 - 2024 годы в соотношении с прогнозируемой границей бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов.

Бюджетный комитет Совет Федерации заключил, что в сравнении с установленной величиной прожиточного минимума 1 июня 2022 года (13 919 рублей), его сумма в 2023 году выросла на 3,28%, или на 456 рублей.

Закон был принят Госдумой 23 ноября и одобрен Советом Федерации 30 ноября.

Опрос сервиса SuperJob показал, что россияне хотели бы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) от 33700 руб. до 43500 руб., в зависимости от региона.

Глава Минтруда России Антон Котяков заявлял, что МРОТ и прожиточный минимум с 1 января 2023 года станут выше инфляции.