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В Молдавии засекретили данные о запасах газа в хранилищах Румынии и Украины

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что молдавские власти больше не будут сообщать информацию об объеме природного газа, который запасается для республики в хранилищах в Румынии и на Украине. Его слова на пресс-конференции 5 декабря передает ТАСС.

«С сегодняшнего дня не будем объявлять, сколько у нас газа в хранилищах Украины и Румынии в запасах по соображениям безопасности», — сказал Спыну.

Вице-премьер также отметил, что Молдавия обеспечена газом как минимум на два месяца, и правительство страны продолжает закупать объемы топлива на следующие месяцы.

По словам Спыну, власти страны будут сообщать лишь данные о том, сколько запасов хватит для обеспечения потребностей страны.

Ранее в Молдавии по «соображениям безопасности» перестали публиковать в открытом доступе информацию о перетоках электроэнергии.

Председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан также заявлял, что Кишинев нарастит в декабре закупки газа с 5,7 млн кубометров до 9,2 млн кубометров за счет альтернативных российскому государственному предприятию «Газпром» поставщиков.

Вице-премьер-министр страны Андрей Спыну также говорил о том, что тарифы за электричество в Молдавии могут снизиться на четверть за счет поставок от расположенной электростанции в Приднестровье.

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