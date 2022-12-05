Глава Минэнерго Шульгинов заявил о росте экспорта российской электроэнергии в Китай на 23%

По итогам 11 месяцев текущего года экспорт электроэнергии из России в Китай вырос на 23% в сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го. Слова главы Министерства энергетики Николая Шульгинова приводит РИА Новости.

«Экспорт электроэнергии в Китай по итогам 11 месяцев вырос на 23%», — заявил Шульгинов.

При этом данный показатель превысил предыдущие ожидания главы российского ведомства. В начале сентября Шульгинов допускал, что объемы поставок электроэнергии из России в Китай и Монголию могут вырасти в текущем году на 19-20%.

Поставками российской электроэнергии в КНР занимается оператор «Интер РАО». Согласно условиям действующего контракта, экспорт производится по схеме «бери или плати». По итогам 2021 года объемы поставок составили 3,8 млрд кВт/ч на общую сумму $181,5 млн. Увеличение экспорта российской электроэнергии в Китай произошло по инициативе властей азиатской страны, которые попросили нарастить объемы поставок на фоне энергодефицита в КНР.

5 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об увеличении экспорта угля, нефти и газа в Китай в текущем году. Объем двусторонних инвестиций также находится на высоком уровне. В общей сложности, к настоящему времени у Москвы и Пекина насчитывается 79 значимых и перспективных проектов на общую сумму свыше $160 млрд.