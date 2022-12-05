Глава Минэка Решетников заявил, что сокращение ВВП России по итогам года составит 2,9%

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что сокращение ВВП РФ по итогам 2022 года составит 2,9%. Его слова передает ТАСС.

В конце ноября в Минэкономразвития России заявили, что динамика ВВП близка к прогнозной траектории. По данным ведомства, спад ВВП в октябре 2022 года замедлился до 4,4% в годовом выражении с 4,5% в сентябре. Также в Минэкономики отметили замедление падения в обрабатывающей промышленности благодаря росту ориентированных на внутренний спрос отраслей.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил о том, что ВВП России по торгам 2022 года может снизиться менее чем на 3%, что куда лучше прогнозов.

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