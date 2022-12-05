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Мишустин заявил, что почти половина торговли России и Китая ведется в рублях и юанях

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Примерно половина торговли между Россией и Китаем в настоящее время обслуживается в национальных валютах — рублях и юанях. В обозримом будущем эти обороты будут продолжать расти, приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина ТАСС.

«Важно, что сейчас почти половина нашей торговли осуществляется в национальных валютах. Именно такие расчеты должны доминировать», — заявил Мишустин в ходе выступления на встрече по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.

При этом премьер-министр России отметил, что переход большей части торговых оборотов на национальные валюты отвечает интересам как Москвы, так и Пекина.

«Такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира», — заключил Мишустин.

2 декабря вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что торговый оборот страны и Китая по итогам первых девяти месяцев текущего года вырос на треть в сравнении с показателем за аналогичный период 2021-го и достиг отметки $129 млрд. Основной задачей в дальнейшем станет «закрепление положительной динамики роста товарооборота» двух стран.

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