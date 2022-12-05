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Кудрин заявил, что принял предложение стать советником по корпоративному развитию Яндекса

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин написал в своем Telegram-канале, что принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию компании.

«Принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию», — написал он.

Экс-чиновник добавил, что совместно с менеджментом планирует заниматься разработкой корпоративной структуры «нового холдинга», для обеспечения долгосрочного и устойчивого развития компании на всех, включая международные, рынках.

Среди своих задач он выделил сохранение «уникальной» управленческой и технологической культуры Яндекса, чтобы компания оставалась независимой.

29 ноября Алексей Кудрин сообщил, что покидает пост главы Счетной палаты. На вопросы о новом месте работы он не отвечал. При этом в СМИ появлялась информация о его переходе на работу в компанию «Яндекс», и что фактическое решение об этом уже принято.

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